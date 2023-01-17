Суханова (Седова) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения19.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1889
Отец: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1906
Дочь: Белова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Суханов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Суханов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно