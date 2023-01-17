Суханова (Седова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Седова) Евдокия Павловна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1889

Отец: Седов Павел Иванович

Мать: Седова Екатерина Ермилова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1906

Дочь: Белова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Суханов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1909

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Суханов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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