Седова (Мартынова) Екатерина Ермилова
Место рождения
Дата рождения14.11.1853
Дата смерти27.01.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1853
Бракосочетание
10.09.1871
Муж: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1872
Дочь: Евфалия Павловна
Отец ребёнка: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1875
Отец ребёнка: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1879
Отец ребёнка: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1882
Сын: Седов Иван Павлович
Отец ребёнка: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1884
Дочь: Марья Павловна
Отец ребёнка: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Седов Пётр Павлович
Отец ребёнка: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Попова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1889
Дочь: Суханова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1891
Отец ребёнка: Седов Павел Иванович
Смерть
27.01.1893
Причина смерти: тиф