Седова (Мартынова) Екатерина Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Мартынова) Екатерина Ермилова

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.11.1853

Дата смерти

27.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1853

Отец: Мартынов Ермил Нестерович

Мать: Мартынова Акулина Даниловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
10.09.1871

Муж: Седов Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1872

Дочь: Евфалия Павловна

Отец ребёнка: Седов Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1875

Отец ребёнка: Седов Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.08.1879

Отец ребёнка: Седов Павел Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1882

Сын: Седов Иван Павлович

Отец ребёнка: Седов Павел Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1884

Дочь: Марья Павловна

Отец ребёнка: Седов Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Седов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Седов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Попова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Седов Павел Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1889

Дочь: Суханова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Седов Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1891

Сын: Седов Маркиян Павлович

Отец ребёнка: Седов Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
27.01.1893
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: тиф
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