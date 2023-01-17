Попова (Седова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Седова) Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Седов Павел Иванович

Мать: Седова Екатерина Ермилова

Рождение ребёнка
28.05.1908

Дочь: Алексеева Прасковья Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Попов Владимир

Смерть
Неизвестно
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