Попова (Седова) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1908
Дочь: Алексеева Прасковья Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир
Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Попов Владимир
Смерть
Неизвестно