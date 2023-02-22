Попов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1908

Дочь: Алексеева Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: Попова Ольга Павловна

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Попова Ольга Павловна

Смерть
Неизвестно
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