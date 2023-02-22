Попов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1908
Дочь: Алексеева Прасковья Владимировна
Мать ребёнка: Попова Ольга Павловна
Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Попова Ольга Павловна
Смерть
Неизвестно