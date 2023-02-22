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Мартынов Ермил Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

14.06.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Мартынов Нестер Фёдорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Ермиловна

Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Архипова Агафья Ермиловна

Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Ермилова

Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мартынов Михаил 1й

Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна

Рождение ребёнка
20.08.1843

Сын: Мартынов Иван Ермилович

Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна

Рождение ребёнка
14.09.1846

Сын: Мартынов Яков Ермилов

Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна

Рождение ребёнка
17.05.1848

Сын: Мартынов Михаил Ермилович

Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1851

Сын: Мартынов Алексей Ермилов

Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна

Рождение ребёнка
14.11.1853

Дочь: Седова Екатерина Ермилова

Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Акулина Даниловна

Смерть
14.06.1885
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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