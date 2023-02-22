Мартынов Ермил Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти14.06.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Мартынов Нестер Фёдорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Ермиловна
Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Архипова Агафья Ермиловна
Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Ермилова
Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Мартынов Михаил 1й
Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
20.08.1843
Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
14.09.1846
Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
17.05.1848
Сын: Мартынов Михаил Ермилович
Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
05.02.1851
Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
14.11.1853
Дочь: Седова Екатерина Ермилова
Мать ребёнка: Мартынова Акулина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1885