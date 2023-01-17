Мартынов Михаил 1й
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
11.11.1862
Жена: Мартынова Феодосия
Рождение ребёнка
07.07.1866
Сын: Мартынов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Мартынова Феодосия
Рождение ребёнка
23.06.1872
Сын: Мартынов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Мартынова Феодосия
Рождение ребёнка
22.02.1880
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Мартынова Феодосия
Рождение ребёнка
15.05.1883
Сын: Мартынов Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Мартынова Феодосия
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Мартынова Феодосия
Смерть
Неизвестно