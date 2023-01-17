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Мартынов Михаил 1й

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Мартынов Ермил Нестерович

Мать: Мартынова Акулина Даниловна

Бракосочетание
11.11.1862

Жена: Мартынова Феодосия

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1866

Сын: Мартынов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Феодосия

Рождение ребёнка
23.06.1872

Сын: Мартынов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Феодосия

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1880

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Мартынова Феодосия

Рождение ребёнка
15.05.1883

Сын: Мартынов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Феодосия

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Мартынова Феодосия

Смерть
Неизвестно
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