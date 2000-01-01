Мартынова Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1866
Сын: Мартынов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Мартынов Михаил 1й
Рождение ребёнка
23.06.1872
Сын: Мартынов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Мартынов Михаил 1й
с. Селитьба
Рождение ребёнка
22.02.1880
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил 1й
Рождение ребёнка
15.05.1883
Сын: Мартынов Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Мартынов Михаил 1й
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил 1й
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынов Михаил 1й
Смерть
Неизвестно