Мартынова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1866

Сын: Мартынов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил 1й

Рождение ребёнка
23.06.1872

Сын: Мартынов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил 1й

с. Селитьба
Рождение ребёнка
22.02.1880

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил 1й

Рождение ребёнка
15.05.1883

Сын: Мартынов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил 1й

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил 1й

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Михаил 1й

Смерть
Неизвестно
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