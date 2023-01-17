Мартынов Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынов Степан Михайлович

Мартынов Степан Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1866

Отец: Мартынов Михаил 1й

Мать: Мартынова Феодосия

Бракосочетание
10.11.1886

Жена: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Белотелова Мария Степановна

Мать ребёнка: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.02.1891

Дочь: Архипова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.02.1894

Сын: Мартынов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.01.1899

Сын: Мартынов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
02.09.1901

Дочь: Любовь Степановна

Мать ребёнка: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close