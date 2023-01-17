Мартынов Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1866
Отец: Мартынов Михаил 1й
Мать: Мартынова Феодосия
Бракосочетание
10.11.1886
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Белотелова Мария Степановна
Мать ребёнка: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
27.02.1891
Дочь: Архипова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
04.02.1894
Сын: Мартынов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
17.01.1899
Сын: Мартынов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
02.09.1901
Дочь: Любовь Степановна
Мать ребёнка: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно