Мартынов Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения04.02.1894
Дата смерти20.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1894
Бракосочетание
27.01.1913
Рождение ребёнка
13.04.1915
Сын: Мартынов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
20.08.1917
Сын: Мартынов Александр Степанович
Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Васильевна
Смерть
20.03.1922
Причина смерти: тиф