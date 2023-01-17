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Мартынов Алексей Степанович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.02.1894

Дата смерти

20.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1894

Отец: Мартынов Степан Михайлович

Мать: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
27.01.1913

Жена: Мартынова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
13.04.1915

Сын: Мартынов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
20.08.1917

Сын: Мартынов Александр Степанович

Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Васильевна

Смерть
20.03.1922
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: тиф
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