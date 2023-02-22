Мартынова (Архипова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1886
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Белотелова Мария Степановна
Отец ребёнка: Мартынов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
27.02.1891
Дочь: Архипова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Мартынов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1894
Сын: Мартынов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Мартынов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
17.01.1899
Сын: Мартынов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Мартынов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
02.09.1901
Дочь: Любовь Степановна
Отец ребёнка: Мартынов Степан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно