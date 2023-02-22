Мартынова (Архипова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Архипова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1886

Муж: Мартынов Степан Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Белотелова Мария Степановна

Отец ребёнка: Мартынов Степан Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.02.1891

Дочь: Архипова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Мартынов Степан Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.02.1894

Сын: Мартынов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Мартынов Степан Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.01.1899

Сын: Мартынов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Мартынов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
02.09.1901

Дочь: Любовь Степановна

Отец ребёнка: Мартынов Степан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Иван Осипович

Смерть
Неизвестно
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