Белотелова Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1888
Дата смерти09.03.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Рождение ребёнка
22.02.1906
Сын: Белотеловы Василий Герасим
Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1907
Дочь: Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1909
Дочь: Рубанова Клавдия Даниловна
Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Тестова Орина Даниловна
Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1912
Дочь: Осокина Антонида Даниловна
Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Белотелов Николай Данилович
Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.06.1921
Рождение ребёнка
17.09.1923
Рождение ребёнка
04.11.1928
Смерть
09.03.1947