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Белотелова Мария Степановна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1888

Дата смерти

09.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: Мартынов Степан Михайлович

Мать: Мартынова (архипова) Евдокия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Белотеловы Василий Герасим

Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1907

Дочь: Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1909

Дочь: Рубанова Клавдия Даниловна

Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Тестова Орина Даниловна

Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1912

Дочь: Осокина Антонида Даниловна

Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Белотелов Николай Данилович

Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.06.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белотелов Даниил Иванович

Смерть
09.03.1947
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