Тестова (Белотелова) Орина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиОколо 1938
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
07.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тестов Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тестов Александр Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1938