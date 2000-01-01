Тестова (Белотелова) Орина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестова (Белотелова) Орина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Около 1938

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Белотелов Даниил Иванович

Мать: Белотелова Мария Степановна

Рождение ребёнка
07.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тестов Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
22.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тестов Александр Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестов Александр Игнатьевич

Смерть
Около 1938
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