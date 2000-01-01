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Тестов Александр Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1906

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1910 г.р.
1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1906

Отец: Тестов Игнат Иванович

Мать: Тестова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
07.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тестова Орина Даниловна

Рождение ребёнка
22.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тестова Орина Даниловна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тестова Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Орина Даниловна

Смерть
?.03.1944
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