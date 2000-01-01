Тестов Александр Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1906
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1906
Отец: Тестов Игнат Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тестова Орина Даниловна
Рождение ребёнка
22.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тестова Орина Даниловна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тестова Александра Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тестова Орина Даниловна
Смерть
?.03.1944