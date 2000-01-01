Тестова (Караштина) Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти14.10.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Караштин? Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тестов Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тестов Степан Петрович
Рождение ребёнка
06.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тестов Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1984