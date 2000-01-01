Тестова (Караштина) Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестова (Караштина) Александра Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

14.10.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Караштин? Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тестов Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тестов Степан Петрович

Рождение ребёнка
06.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тестов Степан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестов Александр Игнатьевич

Смерть
14.10.1984
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