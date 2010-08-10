Тестов Степан Петрович
Место рожденияЕдиноверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Дата рождения10.07.1906
Дата смерти27.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1906
Отец: Тестов Пётр Иванович
Мать: Тестова Домна Гавриловна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Рябова Руфина Степановна
Мать ребёнка: Тестова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
06.06.1952
Сын: Тестов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Тестова Александра Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тестова Елена Яковлевна
Смерть
27.06.1975