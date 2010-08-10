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Тестов Степан Петрович

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Место рождения

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба

Дата рождения

10.07.1906

Дата смерти

27.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1906

Отец: Тестов Пётр Иванович

Мать: Тестова Домна Гавриловна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Рябова Руфина Степановна

Мать ребёнка: Тестова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
06.06.1952

Сын: Тестов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Тестова Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Елена Яковлевна

Смерть
27.06.1975
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