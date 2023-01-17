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Тестов Игнат Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Тестов Иван Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1906

Жена: Тестова Евдокия Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.12.1906

Сын: Тестов Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
02.03.1909

Дочь: Галина Игнатьевна

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1913

Дочь: Пелагея Игнатьева

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тестова Евдокия Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Финансовый агент
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
Неизвестно
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