Тестов Игнат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Тестов Иван Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1906
Рождение ребёнка
06.12.1906
Сын: Тестов Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
02.03.1909
Дочь: Галина Игнатьевна
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1913
Дочь: Пелагея Игнатьева
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тестова Евдокия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Финансовый агент
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
Неизвестно