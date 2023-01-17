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Тестов Иван Фёдорович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.09.1848

Дата смерти

22.06.1899

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1848

Отец: Тестов Фёдор Тихонов

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.08.1879

Сын: Тестов Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Тестов Игнат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
22.06.1899
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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