Тестов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения06.09.1848
Дата смерти22.06.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1848
Отец: Тестов Фёдор Тихонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1879
Сын: Тестов Пётр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
22.06.1899
Причина смерти: Естественная смерть/старость