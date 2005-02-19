Рубанова (Белотелова) Клавдия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Белотелова) Клавдия Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1909

Дата смерти

19.02.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1909

Отец: Белотелов Даниил Иванович

Мать: Белотелова Мария Степановна

Рождение ребёнка
23.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Константин Степанович

Рождение ребёнка
08.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Константин Степанович

Рождение ребёнка
14.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Константин Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Константин Степанович

Смерть
19.02.2005
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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