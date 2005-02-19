Рубанова (Белотелова) Клавдия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1909
Дата смерти19.02.2005
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1909
Рождение ребёнка
23.07.1931
Рождение ребёнка
08.08.1934
Рождение ребёнка
14.02.1940
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2005
Похороны
Неизвестно