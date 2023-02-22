Рубанов Константин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1911
Дата смерти22.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1911
Отец: Рубанов Степан мл.
Рождение ребёнка
23.07.1931
Рождение ребёнка
08.08.1934
Рождение ребёнка
14.02.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
22.04.1942
Причина смерти: На войне