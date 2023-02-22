Рубанов Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанов Константин Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1911

Дата смерти

22.04.1942

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1911

Отец: Рубанов Степан мл.

Мать: Рубанова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
23.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Клавдия Даниловна

Рождение ребёнка
08.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Клавдия Даниловна

Рождение ребёнка
14.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Клавдия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Клавдия Даниловна

Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
22.04.1942
Причина смерти: На войне
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