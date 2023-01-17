Рубанова (Илларионова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1881
Дата смерти04.06.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1881
Бракосочетание
23.01.1898
Муж: Рубанов Степан мл.
Рождение ребёнка
13.10.1899
Дочь: Лапинова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.
Рождение ребёнка
06.03.1902
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.
Рождение ребёнка
30.03.1903
Сын: Рубанов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.
Рождение ребёнка
09.03.1905
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.
Рождение ребёнка
03.05.1907
Дочь: Богатырёва Елена Степановна
Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.
Рождение ребёнка
02.10.1911
Сын: Рубанов Константин Степанович
Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.
Рождение ребёнка
20.04.1915
Сын: Рубанов Александр Степанович
Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.
Рождение ребёнка
09.12.1917
Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.
Смерть
04.06.1936
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно