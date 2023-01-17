Рубанова (Илларионова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Илларионова) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1881

Дата смерти

04.06.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1881

Отец: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

Мать: Илларионова (солдаткина) Вера Кондратьевна

Бракосочетание
23.01.1898

Муж: Рубанов Степан мл.

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.10.1899

Дочь: Лапинова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.

Рождение ребёнка
06.03.1902

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.

Рождение ребёнка
30.03.1903

Сын: Рубанов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.

Рождение ребёнка
09.03.1905

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1907

Дочь: Богатырёва Елена Степановна

Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.

Рождение ребёнка
02.10.1911

Сын: Рубанов Константин Степанович

Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.

Рождение ребёнка
20.04.1915

Сын: Рубанов Александр Степанович

Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1917

Сын: Рубанов Павел Степанович

Отец ребёнка: Рубанов Степан мл.

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.06.1936
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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