Рубанов Александр Степанович
Место рожденияСелитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Дата рождения20.04.1915
Дата смерти26.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1915
Отец: Рубанов Степан мл.
Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
19.12.1935
Дочь: Штырова Римма Александровна
Мать ребёнка: Рубанова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.10.1938
Сын: Рубанов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Рубанова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
27.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1981
Селитьба
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область