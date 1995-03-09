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Рубанов Александр Степанович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть

Дата рождения

20.04.1915

Дата смерти

26.06.1981

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1915

Отец: Рубанов Степан мл.

Мать: Рубанова Надежда Михайловна

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
19.12.1935

Дочь: Штырова Римма Александровна

Мать ребёнка: Рубанова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.10.1938

Сын: Рубанов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Рубанова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
27.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Анна Григорьевна

Смерть
26.06.1981
Селитьба
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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