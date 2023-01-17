Рубанова (Валявина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1913
Дата смерти26.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1913
Рождение ребёнка
19.12.1935
Рождение ребёнка
02.10.1938
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
27.06.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область