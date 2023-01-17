Рубанова (Валявина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Валявина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1913

Дата смерти

26.06.1985

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1913

Отец: Валявин Григорий Егорович

Мать: Валявина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
19.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Александр Степанович

Рождение ребёнка
02.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Александр Степанович

Рождение ребёнка
27.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Александр Степанович

Смерть
26.06.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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