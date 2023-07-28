Валявина (Груздева) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Груздева) Евдокия Васильевна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.03.1871

Дата смерти

28.10.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1871

Отец: Груздев Василий Никитович

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Валявин Григорий Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1890

Сын: Валявин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.06.1891

Сын: Валявин Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: Караштина Елена (Олёна) Григорьевна

Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович

Рождение ребёнка
27.10.1896

Дочь: Груздева Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович

Рождение ребёнка
14.08.1900

Сын: Валявин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович

Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: Матвеева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Валявин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович

Рождение ребёнка
22.09.1913

Дочь: Рубанова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович

Смерть
28.10.1935
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область