Валявина (Груздева) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1871
Дата смерти28.10.1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1871
Отец: Груздев Василий Никитович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1888
Рождение ребёнка
06.02.1890
Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
06.06.1891
Сын: Валявин Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: Караштина Елена (Олёна) Григорьевна
Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
27.10.1896
Дочь: Груздева Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
14.08.1900
Сын: Валявин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: Матвеева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Валявин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
22.09.1913
Дочь: Рубанова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Валявин Григорий Егорович
Смерть
28.10.1935
Похороны
Неизвестно