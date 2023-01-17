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Валявин Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1900

Дата смерти

21.11.1965

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1900

Отец: Валявин Григорий Егорович

Мать: Валявина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
21.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Ираида Егорьевна

Рождение ребёнка
16.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Ираида Егорьевна

Рождение ребёнка
03.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Ираида Егорьевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Ираида Егорьевна

Работа или профессия
С 1954
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Десятник (Милиционер)
Смерть
21.11.1965
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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