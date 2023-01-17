Валявин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1900
Дата смерти21.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1900
Рождение ребёнка
21.11.1923
Рождение ребёнка
16.06.1927
Рождение ребёнка
03.01.1930
Рождение ребёнка
1933
Работа или профессия
С 1954
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Десятник (Милиционер)
Смерть
21.11.1965
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область