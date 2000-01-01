Валявина (Лопаткина) Ираида Егорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 18.09.1900
Дата смерти?.07.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.09.1900
Отец: Лопаткин Егор Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1923
Рождение ребёнка
16.06.1927
Рождение ребёнка
03.01.1930
Рождение ребёнка
1933
Смерть
?.07.1971