Валявина (Лопаткина) Ираида Егорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Лопаткина) Ираида Егорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.09.1900

Дата смерти

?.07.1971

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.09.1900

Отец: Лопаткин Егор Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валявин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
16.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валявин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валявин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валявин Александр Григорьевич

Смерть
?.07.1971
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