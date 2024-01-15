? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Илларионова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Лопаткин Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
15.06.1881

Сын: Лопаткин Иван Егорьевич

Отец ребёнка: Лопаткин Егор Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1888

Дочь: Солдаткина (Лопаткина) Пелагея Егорьевна

Отец ребёнка: Лопаткин Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Лопаткина) Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Лопаткин Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 18.09.1900

Дочь: Валявина (Лопаткина) Ираида Егорьевна

Отец ребёнка: Лопаткин Егор Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.