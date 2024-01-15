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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Илларионова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Лопаткин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
15.06.1881
Отец ребёнка: Лопаткин Егор Алексеевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1888
Дочь: Солдаткина (Лопаткина) Пелагея Егорьевна
Отец ребёнка: Лопаткин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Лопаткина) Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Лопаткин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 18.09.1900
Дочь: Валявина (Лопаткина) Ираида Егорьевна
Отец ребёнка: Лопаткин Егор Алексеевич