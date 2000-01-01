Солдаткина (Лопаткина) Пелагея Егорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1888
Дата смерти12.?.?
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1888
Отец: Лопаткин Егор Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1909
Рождение ребёнка
21.12.1909
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Солдаткин Василий Михайлович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
26.12.1920
Сын: Солдаткин Феоктист Васильевич
Отец ребёнка: Солдаткин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Солдаткин Прокофий Васильевич
Отец ребёнка: Солдаткин Василий Михайлович
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
12.?.?