Солдаткина (Лопаткина) Пелагея Егорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Лопаткина) Пелагея Егорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1888

Дата смерти

12.?.?

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1888

Отец: Лопаткин Егор Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Солдаткин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
21.12.1909

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Солдаткин Василий Михайлович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
26.12.1920

Сын: Солдаткин Феоктист Васильевич

Отец ребёнка: Солдаткин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Солдаткин Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Солдаткин Василий Михайлович

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
12.?.?
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