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Солдаткин Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

17.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

Мать: Илларионова (солдаткина) Вера Кондратьевна

Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Солдаткина Пелагея Егорьевна

Рождение ребёнка
21.12.1909

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Солдаткина Пелагея Егорьевна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
26.12.1920

Сын: Солдаткин Феоктист Васильевич

Мать ребёнка: Солдаткина Пелагея Егорьевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Солдаткин Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: Солдаткина Пелагея Егорьевна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
сторож
Смерть
17.02.1973
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