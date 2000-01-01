Солдаткин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти17.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
21.01.1909
Рождение ребёнка
21.12.1909
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Солдаткина Пелагея Егорьевна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
26.12.1920
Сын: Солдаткин Феоктист Васильевич
Мать ребёнка: Солдаткина Пелагея Егорьевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Солдаткин Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: Солдаткина Пелагея Егорьевна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
сторож
Смерть
17.02.1973