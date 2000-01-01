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Лопаткин Егор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лопаткин Алексей Григорьевич

Мать: Лопаткина Зиновья Прохоровна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Илларионова Мария Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1888

Дочь: Солдаткина Пелагея Егорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 18.09.1900

Дочь: Валявина Ираида Егорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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