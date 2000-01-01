Лопаткин Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Илларионова Мария Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1888
Дочь: Солдаткина Пелагея Егорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 18.09.1900
Дочь: Валявина Ираида Егорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно