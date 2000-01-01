Лопаткин Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Лопаткин Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лопаткин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Лопаткина Зиновья Прохоровна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Лопаткина Зиновья Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно