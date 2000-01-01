Лопаткин Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткин Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лопаткин Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лопаткин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Лопаткина Зиновья Прохоровна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Лопаткин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Лопаткина Зиновья Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопаткина Зиновья Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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