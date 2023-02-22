Лопаткин Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лопаткин Михаил Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лопаткин Григорий Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновья Степановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно