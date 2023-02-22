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Лопаткин Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Лопаткин Алексей Григорьевич

Мать: Лопаткина Зиновья Прохоровна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лопаткин Михаил Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1884

Сын: Лопаткин Иван Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лопаткин Григорий Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновья Степановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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