Лопаткин Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопаткин Григорий Степанович

Лопаткин Григорий Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1852 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лопаткин Степан Алексеевич

Мать: ?

Бракосочетание
08.05.1921

Жена: Лопаткина Анна Павловна

Рождение ребёнка
25.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопаткина Анна Павловна

Рождение ребёнка
14.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопаткина Анна Павловна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопаткина Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close