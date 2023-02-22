Лопаткин Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Лопаткин Степан Алексеевич
Мать: ?
Бракосочетание
08.05.1921
Жена: Лопаткина Анна Павловна
Рождение ребёнка
25.05.1922
Рождение ребёнка
14.07.1924
Рождение ребёнка
1925
Смерть
Неизвестно