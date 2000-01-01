Лопаткина (Аникина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина (Аникина) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.05.1921

Муж: Лопаткин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
25.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
14.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно
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