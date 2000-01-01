Лопаткина (Аникина) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.05.1921
Рождение ребёнка
25.05.1922
Рождение ребёнка
14.07.1924
Рождение ребёнка
1925
Смерть
Неизвестно