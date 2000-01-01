Лопаткина Зиновья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1847
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1849
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лопаткин Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно