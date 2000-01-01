Лопаткина Зиновья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина Зиновья Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1847

Муж: Лопаткин Алексей Григорьевич

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1849

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лопаткин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1856

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Лопаткин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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