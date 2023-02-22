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Лоскутов Прохор Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Лоскутов Степан Семёнов

Мать: Лоскутова Авдотья Михайлова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Лоскутов Василий Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Калития Прохорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Санклетия Прохорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Лоскутов Алексей Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лопаткина Зиновья Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1836
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