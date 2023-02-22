Лоскутов Прохор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1820
Сын: Лоскутов Василий Прохоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Калития Прохорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Санклетия Прохорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лоскутов Алексей Прохоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лопаткина Зиновья Прохоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1836