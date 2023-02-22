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Лоскутов Алексей Прохоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

19.02.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Лоскутов Прохор Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1845

Жена: Лоскутова Евдокия Ивановна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
09.10.1846

Сын: Лоскутов Филипп Алексеев

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1848

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Ивановна

Смерть
19.02.1853
Причина смерти: Чахотка
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