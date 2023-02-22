Лоскутов Алексей Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти19.02.1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Лоскутов Прохор Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1845
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
09.10.1846
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Ивановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1848
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Ивановна
Смерть
19.02.1853
Причина смерти: Чахотка