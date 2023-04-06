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Лоскутов Филипп Алексеев

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.10.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1846

Отец: Лоскутов Алексей Прохоров

Мать: Лоскутова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
14.02.1869

Жена: Лоскутова Феодора Андреева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1870

Дочь: Пелагея Филиппова

Мать ребёнка: Лоскутова Феодора Андреева

Рождение ребёнка
23.09.1871

Сын: Лоскутов Андрей Филиппов

Мать ребёнка: Лоскутова Феодора Андреева

Рождение ребёнка
20.02.1873

Сын: Лоскутов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Лоскутова Феодора Андреева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1875

Сын: Лоскутов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Лоскутова Феодора Андреева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Феодора Андреева

Смерть
Неизвестно
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