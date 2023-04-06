Лоскутов Филипп Алексеев
Место рождения
Дата рождения09.10.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1846
Бракосочетание
14.02.1869
Рождение ребёнка
26.04.1870
Дочь: Пелагея Филиппова
Мать ребёнка: Лоскутова Феодора Андреева
Рождение ребёнка
23.09.1871
Мать ребёнка: Лоскутова Феодора Андреева
Рождение ребёнка
20.02.1873
Мать ребёнка: Лоскутова Феодора Андреева
Рождение ребёнка
23.02.1875
Сын: Лоскутов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Лоскутова Феодора Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно