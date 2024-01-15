Лоскутова Неонила Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Лоскутова Марья Прохорова
Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Лоскутов Василий Прохоров
Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Калития Прохорова
Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Санклетия Прохорова
Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лоскутов Алексей Прохоров
Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лопаткина Зиновья Прохоровна
Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно