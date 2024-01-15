Лоскутова Неонила Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова Неонила Яковлева

Лоскутова Неонила Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Лоскутова Марья Прохорова

Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Лоскутов Василий Прохоров

Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Калития Прохорова

Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Санклетия Прохорова

Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Лоскутов Алексей Прохоров

Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лопаткина Зиновья Прохоровна

Отец ребёнка: Лоскутов Прохор Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Прохор Степанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close