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Лоскутов Василий Прохоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

31.03.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лоскутов Прохор Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1843

Жена: Лоскутова Пелагея Елисеева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1844

Сын: Лоскутов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Елисеева

Рождение ребёнка
26.04.1845

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Елисеева

Рождение ребёнка
25.11.1846

Сын: Лоскутов Василий Васильев

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Елисеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1848

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Елисеева

Рождение ребёнка
23.04.1849

Сын: Лоскутов Иван Васильев

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Елисеева

Смерть
31.03.1856
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