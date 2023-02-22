Лоскутов Василий Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти31.03.1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лоскутов Прохор Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1843
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1844
Сын: Лоскутов Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Елисеева
Рождение ребёнка
26.04.1845
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Елисеева
Рождение ребёнка
25.11.1846
Сын: Лоскутов Василий Васильев
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Елисеева
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1848
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Елисеева
Рождение ребёнка
23.04.1849
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Елисеева
Смерть
31.03.1856