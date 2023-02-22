Лоскутова (Седова) Пелагея Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти15.10.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Седов Елисей
Мать: Седова Марфа
Бракосочетание
03.02.1843
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1844
Сын: Лоскутов Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Прохоров
Рождение ребёнка
26.04.1845
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Прохоров
Рождение ребёнка
25.11.1846
Сын: Лоскутов Василий Васильев
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Прохоров
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1848
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Прохоров
Рождение ребёнка
23.04.1849
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Прохоров
Смерть
15.10.1851
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: от родов