Лоскутова (Седова) Пелагея Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Седова) Пелагея Елисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

15.10.1851

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Седов Елисей

Мать: Седова Марфа

Бракосочетание
03.02.1843

Муж: Лоскутов Василий Прохоров

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1844

Сын: Лоскутов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Прохоров

Рождение ребёнка
26.04.1845

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Прохоров

Рождение ребёнка
25.11.1846

Сын: Лоскутов Василий Васильев

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Прохоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1848

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Прохоров

Рождение ребёнка
23.04.1849

Сын: Лоскутов Иван Васильев

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Прохоров

Смерть
15.10.1851
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: от родов
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