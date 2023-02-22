Лопаткин Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1905
Дочь: Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Лопаткина Лукия Ивановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1909
Сын: Лопаткин Лазарь Дмитриевич
Мать ребёнка: Лопаткина Лукия Ивановна
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно