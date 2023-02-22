Лопаткин Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткин Дмитрий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1905

Дочь: Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Лопаткина Лукия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1909

Сын: Лопаткин Лазарь Дмитриевич

Мать ребёнка: Лопаткина Лукия Ивановна

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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