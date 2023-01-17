Лопаткина Лукия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1905
Дочь: Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лопаткин Дмитрий Степанович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1909
Сын: Лопаткин Лазарь Дмитриевич
Отец ребёнка: Лопаткин Дмитрий Степанович
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно