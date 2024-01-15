Лопаткин Александр Степанович
Место рожденияc Селитьба, единоверческая
Дата рождения24.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: (Лопаткина) Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.11.1903
Дочь: (Лопаткина) Матрона Александровна
Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
19.06.1910
Сын: Лопаткин Иван Александрович
Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно