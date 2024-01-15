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Лопаткин Александр Степанович

Место рождения

c Селитьба, единоверческая

Дата рождения

24.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1874

Отец: Лопаткин Степан Алексеевич

Мать: (Ларионова) Екатерина Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопаткина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: (Лопаткина) Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1903

Дочь: (Лопаткина) Матрона Александровна

Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1910

Сын: Лопаткин Иван Александрович

Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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