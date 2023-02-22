Лопаткина Афимья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопаткина Афимья Фёдорова

Лопаткина Афимья Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Шилкина Агапия Григорьева

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Лопаткин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Лопаткин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович

Смерть
До 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close