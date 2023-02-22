Лопаткина Афимья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Шилкина Агапия Григорьева
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лопаткин Василий Григорьев
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Лопаткин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович
Смерть
До 1858