Матвеева (Валявина) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1903
Дата смерти21.11.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1903
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Иванович
Горьковская обл., Черпуховский р-н, дер. Меньшиково
Рождение ребёнка
26.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1971