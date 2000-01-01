Матвеева (Валявина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Валявина) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1903

Дата смерти

21.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1903

Отец: Валявин Григорий Егорович

Мать: Валявина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Матвеев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Матвеев Михаил Иванович

Горьковская обл., Черпуховский р-н, дер. Меньшиково
Рождение ребёнка
26.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Михаил Иванович

Смерть
21.11.1971
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