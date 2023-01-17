Матвеев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Мария Григорьевна

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Мария Григорьевна

Смерть
22.12.1984
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