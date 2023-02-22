Караштина (Валявина) Елена (Олёна) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1893
Дата смерти01.11.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893
Рождение ребёнка
1912
Сын: Караштин Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Караштин Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1921
Рождение ребёнка
10.08.1923
Рождение ребёнка
07.05.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
01.11.1963
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область