Караштина (Валявина) Елена (Олёна) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштина (Валявина) Елена (Олёна) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1893

Дата смерти

01.11.1963

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

1912 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893

Отец: Валявин Григорий Егорович

Мать: Валявина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Караштин Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Караштин Прокопий Петрович

Рождение ребёнка
22.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Прокопий Петрович

Рождение ребёнка
10.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Прокопий Петрович

Рождение ребёнка
07.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Прокопий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караштин Прокопий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
01.11.1963
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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