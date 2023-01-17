Караштин Прокопий Петрович
Место рождения
Дата рождения19.08.1893
Дата смерти14.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1893
Отец: Караштин Пëтр Никитич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Караштин Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Караштина Елена (Олёна) Григорьевна
Рождение ребёнка
22.01.1921
Рождение ребёнка
10.08.1923
Рождение ребёнка
07.05.1925
Военная служба
Неизвестно
РККА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно