Караштин Прокопий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКараштин Прокопий Петрович

Караштин Прокопий Петрович

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.08.1893

Дата смерти

14.09.1943

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1893

Отец: Караштин Пëтр Никитич

Мать: Караштина Домна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Караштин Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Караштина Елена (Олёна) Григорьевна

Рождение ребёнка
22.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Елена (Олёна) Григорьевна

Рождение ребёнка
10.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Елена (Олёна) Григорьевна

Рождение ребёнка
07.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Елена (Олёна) Григорьевна

Военная служба
Неизвестно
РККА
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караштина Елена (Олёна) Григорьевна

Смерть
14.09.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close