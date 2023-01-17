Груздева (Валявина) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Валявина) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1896

Дата смерти

15.08.1980

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

1913 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1896

Отец: Валявин Григорий Егорович

Мать: Валявина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
18.05.1912

Муж: Груздев Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1913

Сын: Груздев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.12.1914

Сын: Груздев Павел Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1917

Сын: Груздев Константин Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Около ?.10.1929
домохозяйка
Смерть
15.08.1980
Причина смерти: кардиосклероз, пневмо-склероз
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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