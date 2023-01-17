Груздева (Валявина) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1896
Дата смерти15.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1896
Бракосочетание
18.05.1912
Рождение ребёнка
16.06.1913
Сын: Груздев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Груздев Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1914
Отец ребёнка: Груздев Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1917
Сын: Груздев Константин Иванович
Отец ребёнка: Груздев Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1921
Рождение ребёнка
07.12.1926
Рождение ребёнка
03.10.1929
Работа или профессия
Около ?.10.1929
домохозяйка
Смерть
15.08.1980
Причина смерти: кардиосклероз, пневмо-склероз
Похороны
Неизвестно