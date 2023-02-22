Груздев Иван Иванович
Место рожденияд.Клюквенная, Горбатовский уезд
Дата рождения21.01.1893
Дата смерти08.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1893
Отец: Груздев Иван Семёнович
д.Клюквенная, Горбатовский уезд
Бракосочетание
18.05.1912
Рождение ребёнка
16.06.1913
Сын: Груздев Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.12.1914
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
11.05.1917
Сын: Груздев Константин Иванович
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
14.07.1921
Рождение ребёнка
07.12.1926
Рождение ребёнка
03.10.1929
Работа или профессия
Около ?.10.1929
Крестьянин-колхозник
Военная служба
14.06.1943
Богородский Р.В.К. Горьковской обл
по мобилизации. Квалификация -- рядовой хоз обслуживания. Беспартийный. Звание - красноармеец. Крестьянин-колхозник
Демобилизация
23.07.1945
в боях не участвовал, наград не имеет
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
08.02.1978
Помер дома на печи
Похороны
Неизвестно