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Груздев Иван Иванович

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Место рождения

д.Клюквенная, Горбатовский уезд

Дата рождения

21.01.1893

Дата смерти

08.02.1978

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

1913 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1893

Отец: Груздев Иван Семёнович

Мать: Груздева Евдокия Ивановна

д.Клюквенная, Горбатовский уезд
Бракосочетание
18.05.1912

Жена: Груздева Прасковья Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1913

Сын: Груздев Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.12.1914

Сын: Груздев Павел Иванович

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
11.05.1917

Сын: Груздев Константин Иванович

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
14.07.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
07.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
03.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Около ?.10.1929
Крестьянин-колхозник
Военная служба
14.06.1943
Богородский Р.В.К. Горьковской обл
по мобилизации. Квалификация -- рядовой хоз обслуживания. Беспартийный. Звание - красноармеец. Крестьянин-колхозник
Демобилизация
23.07.1945
в боях не участвовал, наград не имеет
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
08.02.1978
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Помер дома на печи
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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